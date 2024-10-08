«Юта» — «Чикаго»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Юта» — «Чикаго».

Ставка: «Юта» победит за 2.00.

Новичок НХЛ приковывает к себе много внимания. Перед Андре Туриньи поставлены более глобальные задачи. Клуб очень хорошо провёл трансферную кампанию. Состав пополнили Михаил Сергачёв, Джон Марино и ещё несколько качественных хоккеистов. Приобретения предвосхищают положительный эффект от них.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли много пропустил в прошлом сезоне из-за травм. Главное — чтобы повреждения не докучали в новом розыгрыше НХЛ. Пока что всё в полном порядке. Сергачёв провёл в составе «Юты» четыре предсезонные встречи, в одной из которых отдал две результативные передачи.

Все эти четыре встречи клуб выиграл. Он дважды победил «Колорадо» (6:3 и 2:1), а также одолел «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (3:1). Ждём дальнейшего прогресса команды из Солт-Лейк-Сити, одним из лидеров которой станет опытный Сергачёв, обладающий менталитетом победителя.

От «Чикаго» также ожидается прогресс. Он меняется в лучшую сторону благодаря Коннору Бедарду, которому пророчат карьеру суперзвезды НХЛ. Для Бедарда собрали отличную группу поддержки. Состав «Блэкхоукс» пополнило много классных хоккеистов. В клуб вернулся Теуво Терявяйнен, а ещё был подписан Илья Михеев и задрафтован совсем молодой талант Артём Левшунов.

Предсезонку «Блэкхоукс» провалили практически полностью. Они проиграли пять из шести матчей. Безусловно, это не показатель. Тем не менее настороженность касательно «Чикаго» имеется, и немаленькая. Состав команды значительно изменился, и на выезде начать сезон с хорошего результата видится очень трудной задачей для «Блэкхоукс». К тому же соперник далеко не промах.

Поставить на победу «Юты» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Клубу из Солт-Лейк-Сити необходимо с ходу обозначать свою конкурентоспособность, чтобы привлечь на трибуны болельщиков. Так что Андре Туриньи важно как можно лучше настраивать команду уже с первых матчей сезона.