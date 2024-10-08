«Металлург» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.15.

«Чемпион на прошлой неделе набрал отличный ход, одержав три победы в трёх матчах, особенно отметившись в выездных матчах против московских команд. Любители хоккея по всей стране ещё долго будут вспоминать сенсационную победу с разгромным счётом над ЦСКА 7:0. Победа над «Спартаком» тоже получилась памятной, Андрей Разин после неё стал 10-м тренером в истории КХЛ, кому покорилась отметка в 500 проведённых матчей в качестве главного тренера. Команда тренера поддержала и добилась уверенной победы 5:2. А в прошлый понедельник, с которого и началась успешная неделя, была обыграна «Лада» со скромным счётом 2:1. Сам Разин после той игры сказал, что не самый интересный матч, зато победа.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Динамо» же, напротив, прошлая неделя не шибко задалась, сперва проиграли дома армейцам в серии послематчевых бросков, затем уступили дома «Трактору» (1:4). Я на этой игре был и скажу, что всё по делу. Счёт по игре. В воскресенье удалось подсластить пилюлю перед выездом на Урал и одолеть «Витязь» со счётом 3:0. Причём я бы не сказал, что тут счёт по игре, «Витязь» действовал отлично, и только феноменальная игра Моторыгина на последнем рубеже позволила закончить игру с таким счётом. У бело-голубых забили те, от кого на старте сезона ждали большего: Комтуа, Рашевский и Уилл. Быть может, такое выступление поможет игрокам сделать шаг вперёд навстречу своей лучшей форме.

Чего ожидать от этого матча нам с вами? Это хороший вопрос. На голы дают мало, например, ТБ 5 оценивают всего в 1.60. Это мало, а команды вполне могут и не сразу начать забивать. Почему-то чутьё мне подсказывает, что «Динамо» может здесь победить. Да, на бумаге они выглядят похуже, все лидеры пока играют не так, как от этого ждут, но… Моторыгин на уверенности, Рашевский после гола сказал, что, несмотря на победу, мы понимаем, где находимся. Они очень заряжены. А у «Металлурга», наоборот, может всё чуть пойти вниз. Такие эмоциональные качели в Москве, юбилеи, всякие отвлекающие факторы, усталость в конце концов. Ведь все матчи были непростые. Может, и Набокову дадут отдохнуть, ведь он от звонка до звонка доиграл все три игры, заслуженно став лучшим вратарём недели. Короче, не без риска, но беру победу «Динамо» с форой (0)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».