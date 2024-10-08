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«Металлург» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Магнитогорске

«Металлург» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Магнитогорске
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо».

Ставка: ТБ 6 за 2.50.

«Прошёл месяц, а проблемы в игре «Динамо» всё те же. Всем соперникам с сопоставимым уровнем мастерства команда Кудашова проигрывает. Воскресный успех против «Витязя» не впечатлил, слабые места никуда не делись. Против набравшей ход «Магнитки» шансов нет, ставьте на победу хозяев с уверенной разницей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет зрелищный матч. У «Металлурга» наконец-то начало залетать, в Москве чемпионы забили 12 шайб армейцам и спартаковцам. Динамовская оборона тоже не справится с нападением команды Разина, во встрече будет забито больше шести голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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