«Металлург» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Магнитогорске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо».
Ставка: ТБ 6 за 2.50.
«Прошёл месяц, а проблемы в игре «Динамо» всё те же. Всем соперникам с сопоставимым уровнем мастерства команда Кудашова проигрывает. Воскресный успех против «Витязя» не впечатлил, слабые места никуда не делись. Против набравшей ход «Магнитки» шансов нет, ставьте на победу хозяев с уверенной разницей.
Это будет зрелищный матч. У «Металлурга» наконец-то начало залетать, в Москве чемпионы забили 12 шайб армейцам и спартаковцам. Динамовская оборона тоже не справится с нападением команды Разина, во встрече будет забито больше шести голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».