ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 2.74.

«Поговорим о так называемом дерби «Роснефти», так как обе команды поддерживаются этой организацией. Эти матчи всегда бескомпромиссны. Очень жаль, что их всего два в чемпионате.

В прошлом сезоне оба матча выиграл «Салават Юлаев», причём в Москве удалось совершить камбэк (4:3), а на своём льду «Салават» выиграл со счётом 2:0.

В этот раз фаворитом будет ЦСКА, так как у «Салавата Юлаев» не самый удачный отрезок. Они провели домашний матч, после чего было шесть дней перерыва и затем домашняя игра с «Куньлунем», а потом ещё семь дней перерыва. Даже с помощью тренировочного процесса очень сложно удерживать игровую форму. Если учесть, что та единственная игра была проиграна с треском в третьем периоде, то мои симпатии в этот раз на стороне ЦСКА.

Во-первых, я думаю, что будет много голов, так как «Салават Юлаев» много пропускает и много забивает. В очень хорошей форме легионеры. ЦСКА также не очень в обороне, одну-две ошибки может допустить, чем соперник и воспользуется.

Я выберу вариант с победой ЦСКА и ТБ 4.5. Можно перестраховаться и взять непоражение ЦСКА в основное время при ТБ 4.5. ЦСКА за счёт длительной паузы у соперника всё же будет лучше и сумеет добыть победу», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».