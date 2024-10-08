Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 8 октября

ЦСКА — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 8 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.78.

«ЦСКА опозорился в матчах с командами из Челябинской области и выйдет заряженным как на седьмой матч плей-офф. Да ещё и 80-летие легенды клуба Бориса Михайлова будет в этот день отмечаться на армейской арене. Но ждать победы от хозяев не стоит. Как показала субботняя встреча с «Трактором», им не пошли на пользу ни долгие разборы полётов в раздевалке, ни перетряхивание звеньев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5)    

За счёт агрессии и беготни забивать получится, а выиграть – нет. Думаю, зрители увидят больше пяти шайб, поскольку стараться ЦСКА будет. Но два очка возьмут уфимцы. Во-первых, они на данный момент просто сыграннее, сильнее в командной игре. Во-вторых, отдыхали целую неделю и будут банально свежее уставшей команды Воробьёва», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
ЦСКА — «Салават Юлаев». Илья Воробьёв ходит по лезвию ножа
ЦСКА — «Салават Юлаев». Илья Воробьёв ходит по лезвию ножа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android