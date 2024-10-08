ЦСКА — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 8 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.78.

«ЦСКА опозорился в матчах с командами из Челябинской области и выйдет заряженным как на седьмой матч плей-офф. Да ещё и 80-летие легенды клуба Бориса Михайлова будет в этот день отмечаться на армейской арене. Но ждать победы от хозяев не стоит. Как показала субботняя встреча с «Трактором», им не пошли на пользу ни долгие разборы полётов в раздевалке, ни перетряхивание звеньев.

За счёт агрессии и беготни забивать получится, а выиграть – нет. Думаю, зрители увидят больше пяти шайб, поскольку стараться ЦСКА будет. Но два очка возьмут уфимцы. Во-первых, они на данный момент просто сыграннее, сильнее в командной игре. Во-вторых, отдыхали целую неделю и будут банально свежее уставшей команды Воробьёва», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».