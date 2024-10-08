ЦСКА — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».

Ставка: победа ЦСКА за 2.07.

«Команда Ильи Воробьёва два своих последних домашних матча откровенно провалила, потерпев чувствительные поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:7) и челябинского «Трактора» (0:4). И вполне естественно, что ЦСКА сейчас находится в тяжёлом моральном состоянии духа. Но в хоккее, да и вообще в любом аспекте жизни, долго в нём пребывать никак нельзя и из этого состояния надо побыстрее выходить. Тем более что Иван Дроздов, Константин Окулов, Владислав Каменев и компания в хоккей играть умеют. При этом из травмированных у армейцев только Уильямс.

Ну а «Салават Юлаев», который тренирует Виктор Козлов, свой последний матч «регулярки» провёл аж 1 октября, когда дома уступил «Куньлунь Ред Стар» — 2:5. Самыми результативными хоккеистами во второй декаде сентябрьских поединков у уфимцев были легионеры Джошуа Ливо, Александр Хмелевски и Шелдон Ремпал.

В прошлом сезоне красно-синие обыграли «Салават Юлаев» на своём льду – 4:2. Но то была совсем другая история. Сейчас шансы обеих команд на положительный исход примерно равные. При этом отступать ЦСКА некуда, да и гостям после домашнего фиаско от китайской команды надо реабилитироваться.

Нас ждёт упорная игра от ножа, победу в которой одержат армейцы», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».