«Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Череповце

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.55.

«Северстали» после прошлой игровой недели я присвоил прозвище Робин Гуд. Почему? Команда проигрывает аутсайдерам, но побеждает лидеров. Отбирает очки у сильных и отдаёт слабым. Например, на прошлой неделе череповчане уступили «Сочи» 0:1, а потом дома победили СКА (4:3). Как ещё можно охарактеризовать подобное поведение? Минчане, кстати, прошлый матч тоже «Сочи» проиграли. Команда с юга на неделе выдала три победы в трёх матчах, два из которых были с командами, которые встретятся друг с другом во вторник.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это третий матч между командами в этой регулярке, в сентябре оба матча прошли в Минске: в первом победу одержали хозяева (3:1), во втором — гости (2:3). Вокруг «Динамо» в последние дни много шума, так как сын главного тренера Дмитрия Квартальнова Никита отбывает наказание за агрессию в адрес одного из руководителей клуба. Короче, Санта-Барбара. Не вникайте, но имейте в виду.

Вадим Шипачёв выпал из состава, на вышеупомянутый матч с «Сочи» именитый ветеран не вышел, хотя ему, к слову, надо побивать вечный рекорд Сергея Мозякина. Может быть, в этой игре легендарный 87-й номер появится на льду. С другой стороны, череповчане очень быстры, а это значит, что Вадиму Александровичу может быть тяжело за ними поспевать.

В любом случае это мало на что влияет, просто сама суть. Уловите. Пока в НХЛ Овечкин гонится за Гретцки, и все только об этом пишут, нашим собственным рекордам мешают. Хотя, опять же, тут большой клубок взаимосвязей. Короче, думаю, что «Северсталь» сейчас в порядке, поэтому возьму двойной исход — «Северсталь» не проиграет и тотал голов будет больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».