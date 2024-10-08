«Флорида» — «Бостон»: кто фаворит матча НХЛ, какие ставки и коэффициенты

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.06. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.
Букмекеры считают, что матч «Флорида» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.
«Флорида» качественно подготовилась к началу сезона. Она грамотно поработала на трансферном рынке и продлила контракт с результативным форвардом Сэмом Райнхартом. Команда Пола Мориса попробует защитить звание чемпиона.
Шансы «Бостона» на трофеи после межсезонья не сказать, что увеличились. Ушёл голкипер «мишек» Линус Улльмарк. Усложнило ситуацию поведение Джереми Свеймана. Не проведший в статусе первого номера ещё ни одного сезона вратарь смог вытрясти отличный для себя контракт.
Как итог: «Бостон» больше потерял, нежели приобрёл. Помимо Улльмарка, он расстался с восемью хоккеистами, среди которых Джейк Дебраск и Джеймс ван Римсдайк. Хорошо хоть, что получилось укрепить оборону Никитой Задоровым, а нападение – Элиасом Линдхольмом.