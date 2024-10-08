«Флорида» — «Бостон»: кто фаворит матча НХЛ, какие ставки и коэффициенты

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.06. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Букмекеры считают, что матч «Флорида» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

«Флорида» качественно подготовилась к началу сезона. Она грамотно поработала на трансферном рынке и продлила контракт с результативным форвардом Сэмом Райнхартом. Команда Пола Мориса попробует защитить звание чемпиона.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2024, среда. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Шансы «Бостона» на трофеи после межсезонья не сказать, что увеличились. Ушёл голкипер «мишек» Линус Улльмарк. Усложнило ситуацию поведение Джереми Свеймана. Не проведший в статусе первого номера ещё ни одного сезона вратарь смог вытрясти отличный для себя контракт.

Как итог: «Бостон» больше потерял, нежели приобрёл. Помимо Улльмарка, он расстался с восемью хоккеистами, среди которых Джейк Дебраск и Джеймс ван Римсдайк. Хорошо хоть, что получилось укрепить оборону Никитой Задоровым, а нападение – Элиасом Линдхольмом.