«Локомотив» — «Куньлунь»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

9 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет играть с «Куньлунем» на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение ярославцам. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1300 рублей.

Шансы «драконов» оценили в 9.00. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.65. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.25.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.11, итоговая победа «Куньлуня» — за 7.00.