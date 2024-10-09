«Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Куньлунь».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.82.

Ярославский клуб пропустил всего 20 шайб в 13 встречах. Это лучший результат в общей таблице КХЛ. Всего «Локомотив» проиграл три матча. Последнее поражение он потерпел как раз накануне — от СКА (3:4 ОТ). Причём железнодорожникам пришлось спасаться в третьем периоде. Они проигрывали 2:3. До поражения от СКА у «Локомотива» была пятиматчевая победная серия.

«Куньлунь» же который раз не оправдывает надежды болельщиков. Михаил Кравец должен был привнести в команду много нового и хорошего. Ему в помощь дали немало классных хоккеистов. Особенно это касается Наиля Якупова. Пока нападающий забросил семь шайб и отдал одну голевую передачу. Он в классной форме.

Но как это часто бывает, стараний одного хоккеиста недостаточно для побед. Отрезками «драконы» выдают качественную игру и даже удивляют. Например, недавно они обыграли СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2). Жаль, что после этого «Куньлунь» уступил «Витязю» (2:7) и «Торпедо» (0:4). Стабильность – это точно не про подопечных Михаила Кравца. Уже пошли слухи о возможном увольнении тренера.

Два раза подряд «Локомотив» ещё не проигрывал в этом сезоне. Но не только поэтому мы прогнозируем его победу и тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.

Железнодорожники стали старше и умнее. Возможно, благодаря Александру Радулову. Ветеран подаёт хороший пример как на льду, так и в раздевалке. Ярославцы умело используют моменты и всё реже ошибаются в обороне. Даниил Исаев в прекрасной форме и тащит сложные броски. В общем, по всем параметрам «Локо» сильнее и лучше «Куньлуня». Особенно дома.