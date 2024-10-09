«Юта» — «Чикаго»: эксперты назвали фаворита матча НХЛ

9 октября на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Юта» — «Чикаго». Начало игры — в 5:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу новичка НХЛ в основное время можно с коэффициентом 2.00. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2000 рублей.

Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20. На ничью после трёх периодов выставлен коэффициент 4.28.

Букмекеры считают, что матч «Юта» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.