«Флорида» — «Бостон»: букмекеры назвали фаворита матча НХЛ

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.06. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2060 рублей.

Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85. На ничью после трёх периодов дают 4.65.

Букмекеры считают, что матч «Флорида» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

Итоговая победа «Флориды» доступна за 1.65, на успех «Бостона» с учётом ОТ и серии буллитов дают 2.35.