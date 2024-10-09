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«Флорида» — «Бостон»: букмекеры назвали фаворита матча НХЛ

«Флорида» — «Бостон»: букмекеры назвали фаворита матча НХЛ
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9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.06. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2060 рублей.

Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85. На ничью после трёх периодов дают 4.65.

Букмекеры считают, что матч «Флорида» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

Итоговая победа «Флориды» доступна за 1.65, на успех «Бостона» с учётом ОТ и серии буллитов дают 2.35.

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