«Сочи» — «Витязь»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ 8 октября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь».

Ставка: победа «Сочи» в матче за 2.15.

«Сочи» неудачно начал сезон, но в последних матчах команда Сергея Зубова набрала ход – победная серия южан составляет уже три матча. Сочинцы поочерёдно обыграли на домашнем льду «Северсталь» (1:0), «Адмирал» (5:0) и минское «Динамо» (3:2). Но домашняя серия на этом для них не заканчивается – впереди две игры с «Витязем» и одна с «Локомотивом». Ренессанс сочинцев можно объяснить двумя причинами – возвращением в строй лучшего форварда команды Артура Тянулина и вдохновенной игрой молодых вратарей. Вот только Егор Заврагин, кажется, покидает команду — в ближайшее время он должен вернуться в СКА. А вот Сергей Иванов остаётся на месте и теперь должен совершать вратарские подвиги. Кто заменит Заврагина, пока непонятно, так что на Иванова должна выпасть двойная нагрузка. Тянулин набрал 7 (2+5) очков после возвращения в строй, и во многом от его игры зависит сила сочинцев в атаке.

«Сочи» и «Витязь» сравнялись по очкам, так что встречи между командами будут принципиальными. Обе команды рассчитывают до последнего бороться за плей-офф, который в прошлом сезоне остался недосягаемым. В матче, который состоится 8 октября, ставлю всё-таки на итоговую победу сочинцев с коэффициентом 2.15», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».