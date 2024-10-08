«Юта» — «Чикаго»: кто фаворит игры НХЛ, какие прогнозы и ставки, во сколько начало

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Юта» — «Чикаго». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу новичка НХЛ в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Букмекеры считают, что матч «Юта» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2024, среда. 05:00 МСК Юта Солт-Лейк-Сити Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Новичок НХЛ приковывает к себе много внимания. Он был образован из команды «Аризона Койотс», но смена города и названия всё меняет. Перед Андре Туриньи поставлены более глобальные задачи. У его команды появилось больше ресурсов, а также изменился моральный настрой. Клуб очень хорошо провёл трансферную кампанию. Он усилился точечно. Состав пополнили Михаил Сергачёв, Джон Марино и ещё несколько качественных хоккеистов. Приобретения предвосхищают положительный эффект от них. Обмен россиянина внушает особый оптимизм.

От «Чикаго» также ожидается прорыв. Он меняется в лучшую сторону благодаря Коннору Бедарду, которому пророчат карьеру суперзвезды НХЛ. В состав команды тянутся топовые хоккеисты, смотрящие в будущее. Андердог лиги быстро преображается.