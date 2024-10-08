ЦСКА — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ 8 октября, кто фаворит, ставки

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.00. Шансы уфимцев эксперты оценили в 3.20.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Перемены в межсезонье, в частности назначение Ильи Воробьёва на должность главного тренера, пока что не дают ЦСКА плодов. Команда очень нестабильна, и ситуация налаживаться не собирается. Такой вывод следует из последних результатов, которые совершенно не радуют болельщиков.

Москвичи выиграли только 6 из 13 матчей. За этот период времени они пропустили 39 шайб, больше только у «Куньлуня» и «Барыса». Оборона армейцев трещит по швам. Они совершают много простых ошибок и нередко нарушают правила. Частая игра в неравных составах до кучи приводит к накоплению усталости и ухудшению настроя.

У «Салавата Юлаева» таких серьёзных проблем нет. Да, клуб летом не сумел нормально усилить состав. Тем не менее удалось сохранить Виктора Козлова. Клуб из Уфы не хватает звёзд с неба. У него отнюдь не лучшая комплектация состава, но это тренерская команда, и этим она наиболее опасна.

Уфимцы проиграли только три из девяти матчей в новом сезоне КХЛ. Последняя встреча с «Куньлунем» (2:5), правда, дала клубу пищу для размышлений. Виктор Козлов в послематчевом интервью заявил, что так безобразно «Салават Юлаев» играть не должен.