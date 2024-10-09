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Букмекеры предсказали результативность Овечкина в сезоне НХЛ

Букмекеры предсказали результативность Овечкина в сезоне НХЛ
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В НХЛ стартовал сезон-2024/2025. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за историческим рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

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Букмекеры дали свои прогнозы на достижения россиянина в новом регулярном чемпионате. Аналитики считают, что Александру Овечкину по силам забросить в районе 26 шайб. Если количество голов перевалит за данный рубеж, сыграет коэффициент 1.85. Приблизительно это можно представить как 54% вероятности. Если Овечкин забьёт не более 25 голов, зайдёт коэффициент 2.05.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» провёл 79 матчей и отличился 31 раз. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Александру не хватает всего 41 шайбы.

Также в прошлом сезоне Овечкин замкнул тройку лучших ассистентов своей команды, отдав 34 результативных передачи. В новом сезоне можно поставить на тотал больше 31.5 голевой передачи с коэффициентом 1.85 — более 54% вероятности.

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