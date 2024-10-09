«Трактор» — «Адмирал»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Адмирал».

Ставка: «Трактор» победит за 1.60.

Бенуа Гру покоряет КХЛ. Специалиста часто сравнивают с Бобом Хартли. Видимо, не просто так. «Трактор» показывает классные результаты, занимает второе место в таблице Восточной конференции и подходит к предстоящей встрече с серией из четырёх побед. Причём обыгрывали «белые медведи» не андердогов, а «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1) и ЦСКА (4:0).

У «Адмирала» дела намного хуже. Никак команда не может обрести стабильность. «Моряки», только обыграв в последнем матче «Ладу» (2:0), смогли прервать серию из четырёх поражений. Особенно слабо клуб из Владивостока выступает на выезде, уступив в четырёх из шести встреч.

За «Трактор» в предстоящем матче нет никаких переживаний. «Белые медведи» в невероятной форме, будут играть на домашней арене, а «моряки» далеки от хороших показателей. Их ждёт поражение. Поставить на победу подопечных Бенуа Гру можно за 1.60.