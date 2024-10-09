«Лада» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Сибирь».

Ставка: итоговая победа «Сибири» за 1.72.

Клуб из Тольятти совсем не радует своих болельщиков. Подопечные Олега Браташа проиграли 7 из 10 последних матчей. Да и три победы были скромными. «Лада» обыграла «Витязь», «Нефтехимик» и «Адмирал». В минувшей встрече команда уступила «морякам» (1:2).

«Сибирь» — это другой уровень. «Снеговики» показывают классный хоккей, выиграли 8 из 10 последних встреч и не собираются сбавлять обороты. Новосибирцы в минувших двух матчах победили «Автомобилист» (4:0) и «Ак Барс» (6:3). Соперники были непростыми, но подопечные Вадима Епанчинцева творят магию.

Для такой «Сибири» команда Олега Браташа не должна создать проблем. Мы предлагаем поставить на победу «снеговиков» с учётом ОТ и буллитов за 1.72.