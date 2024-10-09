«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.14.

У «Рейнджерс» перспективы намного радужнее. По итогам прошлого сезона они выиграли регулярный чемпионат НХЛ и дошли до полуфинала Кубка Стэнли. У «синерубашечников» есть хорошие шансы повторить успех. Состав остался прежний, команду всё также возглавляет Питер Лавиолетт.

Единственное — к началу сезона «Рейнджерс» могут подойти без Артемия Панарина. Нападающий не смог доиграть два предсезонных матча из-за повреждений. По информации СМИ, травмы несерьёзные. Форвард должен вернуться в состав, но касательно его здоровья есть опасения. Артемий закончил прошлый сезон в статусе лучшего бомбардира «Рейнджерс». Он забросил много важных шайб.

Впрочем, если что Панарина подстрахует надёжный соотечественник — Игорь Шестёркин. Вратарь набрал отличную форму по ходу минувшего розыгрыша Кубка Стэнли. Официальный сайт НХЛ считает его главным претендентом на «Везину» — приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Заключить пари на победу «Рейнджерс» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. В каком бы тонусе ни пребывали Малкин и Кросби, для Шестёркина остановить их видится вполне посильной задачей.

У «синерубашечников» значительно лучше укомплектован состав, нежели у «пингвинов». Даже если Артемий Панарин не сыграет из-за повреждения, это не должно отразиться на итоговом результате. Команда способна справиться и без него.