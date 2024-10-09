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«Вегас» — «Колорадо»: прогноз «Чемпионата»

«Вегас» — «Колорадо»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Колорадо».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.20.

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«Колорадо» в межсезонье рисковал значительно меньше «Вегаса». Клуб сохранил всех звёзд, избавился от ненужных хоккеистов и укрепил глубину состава. Омоложение обороны и то, что Арттури Лехконен пропустит старт сезона из-за операции (про Ландескога и Ничушкина даже не вспоминаем), вызывают определённые опасения. Защита «Эвеланш» и так не могла похвастаться надёжностью в прошлом сезоне, а теперь нагрузка на Александра Георгиева и его сменщика может стать ещё выше.

Пока что вести команду за собой будут Микко Рантанен, талантливейший защитник Кейл Макар и выигравший по итогам прошлого сезона «Харт Трофи» Натан Маккиннон. Показатели этих хоккеистов устрашают соперников. Они в одиночку способны сделать результат.

Если оценить пережитые командами изменения в межсезонье, то наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы с коэффициентом 2.20. Чаще всего встречи между этими командами получаются результативными. В четырёх из шести последних они на двоих забросили семь шайб.

Оборонительные линии «Голден Найтс» и «Эвеланш» на бумаге стали менее надёжны, а вот мощность нападения осталась прежней. Поэтому предлагаем проверить верх по голам. Интересно, кто забьёт больше — Иван Барбашёв или Натан Маккиннон? У россиянина есть шансы оказаться результативнее канадца.

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