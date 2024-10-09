«Трактор» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Адмирал».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.12.

«Нет сомнений в победе хозяев. Сейчас это команды разного класса. «Трактор» с московского выезда привёз три победы в трёх матчах, «Адмирал» в последние две недели выиграл лишь одну встречу из пяти. Да ещё и челябинцы свежее после трёх дней отдыха, смело ставьте на них.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

В предыдущие два сезона однозначной рекомендацией был бы низкий тотал. Но теперь ситуация изменилась, зрители точно увидят больше шести шайб. Приморцы перестали играть в сверхзакрытый хоккей, «Трактор» тоже старается играть зрелищно. «Капканного» хоккея точно не будет», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».