«Лада» — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» – «Сибирь».

Ставка: ничья за 3.75.

«Лада» матчем с «Сибирью» заканчивает домашнюю серию и готовится отправляться на Дальний Восток. За последние пять матчей команда Олега Браташа одержала две победы и еще в одном матче уступила за пределами основного времени, таким образом собрав из 10 возможных целых пять очков. Это очень неплохо, ведь до этого на таком же отрезке было всего лишь два балла. Может рост и не кажется каким-то большим, однако, в любом случае он есть. А вот по содержанию определенные вопросы есть, точно так же, как и с составом: потеряли Алтыбармакяна и Троя Джозефса. Мне кажется, что это сильно влияет на атакующие возможности коллектива из Тольятти.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» на фоне «Лады» выглядит монструозно, они начали выезд поражением в Омске, а затем в гостях разгромили «Автомобилист» и «Ак Барс». А это, между прочим, команды, которые на Востоке держатся на самом верху. Победа над «Ак Барсом» вообще получилась показательной. Настолько сильно и уверенно, настолько убийственная реализация моментов. И это все при том, что по ходу матча потеряли Тейлора Бека. Да, я расхваливаю «Сибирь» за последние два матча, они действительно молодцы.

Если в этом матче и стоит что-то брать на основе последних матчей, то тут безальтернативно просматривается победа гостей. Тольяттинцы за два матча забили ровно ноль голов с игры. Ну а я пойду на риск и на неожиданности. Думаю, что в каждом месяце должны быть такие игры, на которые стоит поставить старую добрую ничейку. В сентябре у меня так прокатило, может и в этот раз повезет. Мой прогноз — ничья в матче», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».