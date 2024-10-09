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«Лада» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Тольятти
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Сибирь».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.96.

«Тольяттинцы из пяти последних матчей три завершили ничьей в основное время, и теперь вероятность такого исхода также высока. У «Лады» неплохо получается «засушивать» чужую атаку, особенно если соперник сопоставим по уровню мастерства. Поэтому не ждите града голов, в Тольятти вряд ли забьют больше четырёх за встречу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После того как «Сибирь» блестяще разобралась с «Автомобилистом» и «Ак Барсом», неизбежно небольшое опустошение, в том числе эмоциональное. Не удивлюсь, если два очка получит тот, кому это больше надо», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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