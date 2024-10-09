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«Локомотив» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 9 октября

«Локомотив» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 9 октября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 1.60.

«Куньлунь» под руководством Михаила Кравца, конечно, в этом сезоне удивляет. Судите сами. В конце сентября «драконы» обыграли на выезде СКА 5:4 и «Салават Юлаев» 5:2, а затем провалились в Балашихе, где были разгромлены «Витязем» 2:7. Ну а перед встречей в Ярославле «Куньлунь Ред Стар» встречался в Нижнем Новгороде с «Торпедо». И проиграл всухую 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидер регулярного чемпионата ярославский «Локомотив» 7 октября играл дома со СКА и уступил петербуржцам по итогам овертайма — 3:4. Максим Берёзкин, Максим Шалунов и Артур Каюмов смогли набрать одно очко, и это тоже результат.

В прошлом сезоне «Локо» у себя на льду дважды не без труда одолел «Куньлунь» — 2:1 и 5:4. Сейчас волжане выглядят ещё сильнее и одержат уверенную победу. Тем более — после поражения от СКА», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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