«Локомотив» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 9 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 1.60.

«Куньлунь» под руководством Михаила Кравца, конечно, в этом сезоне удивляет. Судите сами. В конце сентября «драконы» обыграли на выезде СКА 5:4 и «Салават Юлаев» 5:2, а затем провалились в Балашихе, где были разгромлены «Витязем» 2:7. Ну а перед встречей в Ярославле «Куньлунь Ред Стар» встречался в Нижнем Новгороде с «Торпедо». И проиграл всухую 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидер регулярного чемпионата ярославский «Локомотив» 7 октября играл дома со СКА и уступил петербуржцам по итогам овертайма — 3:4. Максим Берёзкин, Максим Шалунов и Артур Каюмов смогли набрать одно очко, и это тоже результат.

В прошлом сезоне «Локо» у себя на льду дважды не без труда одолел «Куньлунь» — 2:1 и 5:4. Сейчас волжане выглядят ещё сильнее и одержат уверенную победу. Тем более — после поражения от СКА», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».