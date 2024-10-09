«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Питтсбурга» в матче за 1.99.

«На самом старте НХЛ нас ждёт крутая игра: «Питтсбург» — «Рейнджерс». Это будет первый матч в чемпионате для «пингвинов». «Питтсбург» два сезона подряд не попадал в плей-офф, хотя состав там хороший. Всё это эмоционально обидно и надо извиняться перед своими болельщиками, а встреча пройдёт дома.

Малкин может забить 500-й гол в НХЛ, а в предсезонке он сделал хет-трик. Евгений и вся команда должны быть на подъёме. В то же время в предсезонке «Рейнджерс» в пяти матчах набрали восемь очков. Под вопросом участие Панарина, хотя он может и выйти на лёд, но нужно понимать его состояние здоровья. Есть вопросы и по состоянию Шестёркина. В целом на длинной дистанции я вижу, что «Рейнджерс» должны быть выше «Питтсбурга».

Но «пингвины» на старте сезона, ещё и с мотивированным Малкиным, который хочет забросить 500-ю шайбу, о чём он несколько раз говорил в предсезонке, могут обыграть «Рейнджерс». За тоталами гнаться я не буду, а вижу победу «Питтсбурга», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».