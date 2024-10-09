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«Питтсбург» — «Рейнджерс»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, какие прогнозы

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, какие прогнозы
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10 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «пингвинов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.18. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам прошлого сезона «Питтсбург» во второй раз подряд не смог пробраться в плей-офф. У клуба назрела потребность в перестройке с омоложением состава, но пока руководство продолжает вести старую политику. Сидни Кросби уже 37 лет, Евгению Малкину — 38. Нападающие не перестают радовать результативностью и всегда оказывают большое влияние на игру команды.

У «Рейнджерс» перспективы намного радужнее. По итогам прошлого сезона они выиграли регулярный чемпионат НХЛ и дошли до полуфинала Кубка Стэнли. У «синерубашечников» есть хорошие шансы повторить успех. Состав остался прежний, команду всё также возглавляет Питер Лавиолетт. Единственное — к началу сезона «Рейнджерс» могут подойти без Артемия Панарина. Нападающий не смог доиграть два предсезонных матча из-за повреждений. По информации СМИ, травмы несерьёзные. Форвард должен вернуться в состав, но касательно его здоровья есть опасения.

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