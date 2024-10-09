«Вегас» — «Колорадо»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, ставки и коэффициенты

10 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Колорадо». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «золотых рыцарей» в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех «лавин» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.45.

Букмекеры считают, что матч «Вегас» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Подготовка «Вегаса» к новому сезону предполагает серьёзные риски. Ему пришлось расстаться с большим количеством важных игроков, в частности с живыми легендами клуба — Джонатаном Маршессо и Уильямом Каррье. Состав «Вегаса» пополнили не оправдавшие ожиданий хоккеисты — Илья Самсонов, Виктор Олофссон и Александер Хольц. Отличный шанс реабилитировать карьеры должен мотивировать игроков, но нет уверенности, что стимула окажется достаточно.

«Колорадо» в межсезонье рисковал значительно меньше «Вегаса». Клуб сохранил всех звёзд, избавился от ненужных хоккеистов и укрепил глубину состава. Ставка сделана на молодых и перспективных игроков, в частности на Калума Ритчи.

Омоложение обороны и то, что Арттури Лехконен пропустит старт сезона из-за операции, вызывают определённые опасения. Защита «Эвеланш» и так не могла похвастаться надёжностью в прошлом сезоне, а теперь нагрузка на Александра Георгиева и его сменщика может стать ещё выше.