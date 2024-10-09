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Эксперты назвали фаворита матча между Миррой и Эрикой Андреевыми в Ухане

Эксперты назвали фаворита матча между Миррой и Эрикой Андреевыми в Ухане
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Сегодня на женском теннисном турнире WTA-1000 в Ухане (Китай) в матче 1/16 финала сыграют Мирра и Эрика Андреевы. Сёстры впервые сыграют между собой в профессиональной карьере.

Букмекеры считают фаворитом Мирру. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.23. Вероятность победы Эрики оценили в 4.20.

На то, что младшая сестра, посеянная на турнире под номером 16, выиграет в двух сетах, предлагают коэффициент 1.63. Шансы старшей — Эрики — выиграть хотя бы одну партию, оценили котировкой 2.20.

Мирра Андреева на этой неделе дебютировала в топ-20 рейтинга WTA, она находится на 19-й позиции. Эрика в этом сезоне закрепилась в топ-100 и сейчас идёт на 70-й позиции. Сёстры уже рассказали, что поровну поделят призовые, полученные за матч второго круга турнира в Ухане.

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