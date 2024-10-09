«Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Куньлунь».

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3.5 за 1.73.

«Грозой больших клубов «Куньлунь» пробыл недолго — всего два матча. После громких побед над СКА (5:4) и «Салаватом Юлаевым» (5:2) «китайский дракон» спустился с небес на землю. Первым холодный душ включил «Витязь». Команда Павла Десяткова забросила «Куньлуню» семь шайб, а пропустила всего две. Та игра у парней Михаила Кравца не задалась с самого начала — в первом и втором периодах Балашиха забила по три раза, и вопрос о победителе на тот момент уже не стоял. Третью двадцатиминутку «Куньлунь» выиграл 2:1, но легче от этого, конечно, не стало. В следующей игре в Нижнем Новгороде китайская команда не отличилась ни разу, а пропустила четыре шайбы. И снова забивали «Куньлуню» в каждом периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Локомотива» прервалась победная серия, которая до игры с Санкт-Петербургом составляла пять матчей. В общем-то и в игре со СКА Ярославль был близок к победе, но удержать победный счёт не удалось. Более того, команде Игоря Никитина пришлось отыгрываться в третьем периоде. А в овертайме Александр Никишин принёс победу команде и Роману Ротенбергу, для которого игра с «Локомотивом» стала 200-й в КХЛ.

Ярославль представляется самой мощной и стабильной командой лиги. «Локомотив» проиграл всего три матча, из которых лишь один в основное время. Команда Никитина пропускает меньше всех, а побеждает чаще. И если у «Локо» получится провести регулярку на одном уровне без значительных сбоев, то можно и замахнуться на Кубок континента. Особенно если остальные претенденты продолжат регулярно терять очки. Против «Локомотива» невероятно тяжело играть. А после побед «Куньлуня» над СКА и «Салаватом Юлаевым» гранды будут более ответственно подходить к играм с китайской командой. И все эти факторы складываются не в пользу парней Михаила Кравца. Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».