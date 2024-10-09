«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу регулярного чемпионата НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс».

Ставка: ТБ 5 за 1.41.

«Юбилейная 300-я встреча в регулярке между двумя восточными соперниками. Шесть игроков в составе хозяев дебютируют за «Питтсбург». Тренер Майк Салливан начнёт свой 10-й сезон на скамейке «Питтсбурга». Если не будет достойного результата, скорее всего, последний. На счету Кросби 1272 игры и 1596 очков в регулярках. Малкину не хватает двух голов до 500. Такую планку из российских хоккеистов пробил только Овечкин. Для Криса Летанга это будет 19-й сезон в НХЛ.

«Нью Йорк» не перестаёт расстраивать, проваливая один плей-офф за другим. Скорее всего, для команды это последний шанс на солидный результат в таком составе. Несмотря на дифирамбы болельщиков в честь Шестёркина и его недавнюю переоценку контрактной стоимости, Игорь провёл очень средненький сезон, не выручая свою команду в самые важные моменты. В плей-офф «Рейнджерс» не хватало уверенного и хладнокровного вратаря. Возможно, в новом отрезке мы увидим повзрослевшего и окрепшего Шестёркина. Не выглядел лучшим образом и лидер клуба по показателям в регулярке Артемий Панарин. Второй год не утихают разговоры о желании Трубы покинуть команду. Незаметно, но из народного клуба «Рейнджерс» превратился в токсичную организацию. Новоиспечённая звезда Манхеттена Мэтт Ремпе провёл бурное лето, посвящённое тренировкам по катанию и разным скиллам. Парень хочет расти, а не просто работать тафгаем. Крис Крайдер помогал Ремпе оттачивать контроль шайбы на пятаке, а Жорж Ларак — технику боя, если возникает сложная ситуация на льду.

«Питтсбург» снова не освежился, не усилился и каким-то образом планирует идти за Кубком, опираясь на Кросби, Малкина и Летанга. Плюс Эрик Карлссон. «Пингвины» мучились в большинстве весь прошлый сезон и завершили его в статусе худших по этому показателю. Новый помощник тренера, как обещали на предсезонной пресс-конференции, внёс свежий образ мышления при розыгрыше лишнего. Хороший тренировочный лагерь провёл Ессе Пульюярви. Для него это будет очередная попытка возродить успешное продолжение карьеры. Дадим всем шанс, ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».