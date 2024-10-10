«Металлург» — «Торпедо»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с «Торпедо» на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.95. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1950 рублей.

Шансы нижегородцев оценили в 3.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.07. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Заключить пари на итоговую победу «Металлурга» можно за 1.62, успех «Торпедо» с учётом ОТ и буллитов идёт за 2.35.