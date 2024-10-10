«Металлург» — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Металлург» — «Торпедо».

Ставка: обе забьют больше 2.5 гола за 3.00.

«Металлург» выиграл четыре последние встречи. Причём это не были только матчи с андердогами. Начали магнитогорцы с победы над «Ладой» (2:1), а затем их как прорвало. Поочерёдно подопечные Разина обыграли ЦСКА (7:0), «Спартак» (5:2) и московское «Динамо» (5:3).

Интересно, что после двух периодов «Магнитка» проигрывала бело-голубым 1:3, но в заключительном отрезке мощно прибавила и забросила четыре шайбы.

«Торпедо» тоже вышло на пик формы. В последних пяти встречах автозаводцы просто сносили своих соперников. Они победили «Куньлунь» (4:2 и 4:0), «Адмирал» (4:2), «Амур» (7:2) и «Барыс» (10:1). Просто невероятный хоккей. Нижегородцы забросили 29 шайб в пяти играх. Всего в этом сезоне подопечные Игоря Ларионова забили 50 голов – больше всех в КХЛ.

В последней встрече с «Куньлунем» Игорь Ларионов выделил игру голкипера Ивана Кульбакова. Для него этот матч стал первым «сухим» в сезоне. Как сказал тренер, вратарь был третьим защитником, который начинал развитие атак. В общем, вся команда нижегородцев играет в нападении, не забывает про оборону и это приносит шикарный результат.

Даже трудно представить, что нас ожидает в предстоящей игре. Очень смелый хоккей показывают обе команды. Они подходят к матчу с серией побед и вряд ли готовы её прерывать. Когда «Металлург» и «Торпедо» встречались последний раз, автозаводцы одержали победу 7:4. Этот матч может быть схож по результативности.

В качестве ставки предлагаем взять «обе забросят больше 2.5 шайбы» за 3.00. Нас ждёт встреча двух клубов, находящихся в прекрасной форме. Они показывают отличную игру в нападении и уверенно находят способы забить больше, чем соперники. Одержать победу может как «Торпедо», так и «Металлург». Слишком равная и яркая игра нас ждёт.