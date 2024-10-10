«Спартак» — «Салават Юлаев»: букмекеры назвали фаворита матча

10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Салаватом Юлаевым» на арене «Мегаспорт» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.15. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2150 рублей.

Шансы уфимцев оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.57.

Победа «Спартака» с учётом ОТ и буллитов идёт за 1.70, на итоговый успех «Салавата Юлаева» дают 2.20.