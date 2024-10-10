«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: ничья за 4.50.

Подопечные Алексея Жамнова проводят великолепный сезон, но что-то сплоховали в последних матчах. Сначала проиграли «Трактору» (2:3 Б). Нужно отдать должное «Спартаку». Команда Бенуа Гру очень сильна, но красно-белые играли ничуть не хуже. Затем красно-белые без нервов победили «Барыс», у которого дела идут просто ужасно – 4:2. Однако минувший матч «гладиаторы» проиграли – «Металлургу» (2:5).

Проблемно выступает в этом сезоне нашумевшая тройка «Спартака». Морозов, Порядин и Голдобин явно могут показывать более результативный хоккей. Пока же на их счету в общем 12 шайб и 13 голевых пасов. В игре с «Магниткой» ни один из них не набрал очков.

«Салават Юлаев» тоже сдал после бодрого старта. Подопечные Виктора Козлова проиграли три из четырёх последних встреч. Они уступили «Металлургу» (3:5), «Куньлуню» (2:5) и ЦСКА (0:2). Обыграть «зелёным» удалось только «Трактор» (5:3). Но это было впечатляюще.

Значит, не всё так плохо, как кажется со стороны. Виктор Козлов после игры с армейцами отметил, что сказался на хоккеистах перерыв почти в неделю. Их игровой ритм просел, поэтому придётся его набирать. Возможно, что это действительно так. В целом уфимцы показывают неплохой хоккей.

Нас ждёт классная игра. Возможно, небольшое преимущество будет на стороне красно-белых. Они выступают дома, провалили матч с «Металлургом» и будут мотивированы. Однако «Салават Юлаев» тоже пойдёт напролом.

После двух поражений уфимцам важно побеждать в предстоящей встрече. В этой игре поставим на ничью в основное время за 4.50. Всё выглядит так, будто нас ждёт равная борьба, в которой нет фаворита. Пусть всё решит удача в овертайме или буллитах.