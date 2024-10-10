Италия — Бельгия: эксперты назвали фаворита матча

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В четверг, 10 октября, откроется программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Италия — Бельгия, который пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Лучано Спаллетти. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа сборной Бельгии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.18 — 23% вероятности. Ничейный исход оценивается в 3.50 (27%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.