Италия — Бельгия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Бельгия.

Ставка: обе забьют за 1.83.

Сейчас в итальянском футболе продолжается смена поколений, и главный бич — отсутствие яркого нападающего. Таких, как Франческо Тотти, нет, а Чиро Иммобиле уже староват, регрессирует даже в Серии А.

С другой стороны, новый цикл Лиги наций итальянцы начали очень бодро. В первых двух выездных турах обыграли со счётом 3:1 сборную Франции и со счётом 2:1 – сборную Израиля, благодаря чему выбились в лидеры группы 2. У сборной Бельгии ситуация чуть другая. Команда Доменико Тедеско использовала свои шансы и тоже добралась до 1/8 финала Евро-2024.

В Лиге наций за два тура бельгийцы набрали лишь три из шести возможных очков. Камнем преткновения стали французы, которые обыграли бельгийцев и на чемпионате Европы в Германии, и во 2-м туре Лиги наций. И всё же со сборной Италии есть схожесть. Во-первых, состав тоже не самый звёздный. Во-вторых, к предстоящему матчу подходят в бодром состоянии.

Отсутствие в заявке Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне по просьбе самих футболистов, разумеется, повлияет на качество игры бельгийской команды. Но итальянскую сборную это вряд ли спасёт от пропущенных мячей. В неплохих матчах с Францией и Израилем подопечные Лучано Спаллетти пропустили в обоих случаях. Потому, кажется, это та самая ситуация, когда можно ждать голы в обе стороны.

Сборная Италии должна сыграть более агрессивно на правах хозяина. Плюс нет поводов для хандры после двух побед на старте турнира. Сборная Бельгии, в свою очередь, вполне может наиграть на гол против не самой надёжной оборонительной линии соперника. История, кстати, не против — мы видели обмен голами в трёх из четырёх прошлых встреч.