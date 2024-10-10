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Букмекеры оценили шансы Черчесова привести Казахстан к победе над Австрией

Букмекеры оценили шансы Черчесова привести Казахстан к победе над Австрией
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10 октября на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Австрия — Казахстан. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры не сомневаются в том, что хозяева возьмут три очка: поставить на победу австрийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18, что составляет примерно 84% вероятности.

Успех казахстанцев оценён экспертами в 17.5 (5%). Ставки на ничью принимаются за 8.90 (11%).

Букмекеры уверены, что матч Австрия — Казахстан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

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