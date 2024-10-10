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Австрия — Казахстан: прогноз на матч

Австрия — Казахстан: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч Лиги наций Австрия — Казахстан.

Ставка: Австрия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.14.

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Не всё идёт по плану у Ральфа Рангника и в Лиге наций. Его подопечные сыграли вничью со Словенией (1:1) и уступили Норвегии (1:2). По игре в обоих случаях австрийцы смотрелись лучше соперников. Для сборной Казахстана не лучший старт Австрии — это очень плохая новость. Раненый зверь ещё опаснее.

Особые требования у специалиста будут к Марселю Забитцеру, Конраду Лаймеру, Марко Арнаутовичу и Кристофу Баумгартнеру. Ведущие футболисты национальной команды пребывают в отличном тонусе и оказывают очень большое влияние на игру своих клубов. Вполне вероятно, некоторые из них порадуют результативностью в матче с Казахстаном.

Уровень «ястребов» старается поднять бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Начало было положено неплохое. Казахстанцы сумели отнять очки у Норвегии (0:0). Лидеры «свёрл» Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд провели на поле все 90 минут, но так и не сумели забить. А дальше были 0:3 от Словении.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сказал, что перед Черчесовым стоит задача сохранить прописку в Лиге В. «Ястребы» расположились на последней строчке в турнирной таблице.

Пока что уровень командного футбола у сборной Казахстана очень низкий. Проблемы имеются во всех аспектах игры, кроме разве что вратарской позиции. Поставить на победу Австрии в грядущем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14.

Думается, налаживать дела в сборной Казахстана Черчесову лучше с постановления качественной игры в обороне. Глядишь, получится так же, как во встрече с Норвегией, сенсационно зацепиться за очки. Впрочем, нападение Австрии сдержать будет труднее. У неё состав более сбалансированный.

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