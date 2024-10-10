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Англия — Греция: прогноз на матч Лиги наций

Англия — Греция: прогноз на матч Лиги наций
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Лиги наций Англия — Греция.

Ставка: Греция победит с форой (+1.5) за 1.94.

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Два матча — полёт нормальный! Под руководством Ли Карсли сборная Англии россыпью голов не радует, но результат стабильный. В 1-м туре Лиги наций команда одержала победу над сборной Ирландии со счётом 2:0, а во 2-м туре с тем же счётом обыграла сборную Финляндии.

Халатность по отношению к результатам прошлого цикла соревнования понизила англичан в лиге, а потому теперь приходится бороться лишь за возвращение в Лигу А. Однако недооценивать оппонентов подопечным Ли Карсли тоже не стоит. Ирландцы и финны действительно представляют группу аутсайдеров, и качество их футбола с результатами это подтверждают. А вот сборная Греции — другой разговор. Здесь есть нюанс. Пройти квалификацию к Евро-2024 не получилось, потому руководство решило расстаться с Густаво Пойетом.

На пост главного тренера был назначен Иван Йованович, который много лет до этого тренировал греческие клубы. Судя по всему, хорошее понимание греческого футбола и местных футболистов принесло свои плоды. В двух турах Лиги наций сборная Греции одержала две победы с общим счётом 5:0 — над Финляндией (3:0) и над Ирландией (2:0). То есть даже круче, чем англичане.

Состав у греков интересный. Хорош в подыгрыше Анастасиос Бакасетас, оформивший три голевые передачи. Уже трижды забил молодой форвард Фотис Иоаннидис. При этом голкипер Одиссеас Влаходимос, конечно, не имеет частой игровой практики, зато тренируется в последнее время в английском клубе из АПЛ. Не забываем и защитника Константиноса Цимикаса из «Ливерпуля».

Разумеется, сборная Англии будет играть первым номером в предстоящем матче. Более того, англичане, скорее всего, одержат победу. Вот только лёгкой прогулки им даже на своём поле ждать не стоит. Сборная Греции на подъёме после смены наставника и двух побед подряд. Если даже забить не смогут, то вряд ли проиграют более чем в один мяч.

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