Италия — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Бельгия в Лиге наций.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 2.85.

«Достаточно неожиданно для меня началась борьба в Лиге наций. Италия, которая откровенно слабо выглядела на Евро, вдруг встрепенулась. Обыграли французов на их поле, победили Израиль. И именно Италия лидирует после двух туров. Вроде бы сложно было добавить, резервов не было видно, но получилось. Возможно, игроки лучше поняли требования Спаллетти, может быть, сказалась критика, и теперь футболисты выжимают из себя максимум. Должно помочь и возвращение Тонали.

Бельгийцы всё-таки на спаде. Постепенно уже идёт смена поколений. Не вызваны сейчас Де Брёйне и Лукаку. Ромелу, кстати, за «Наполи» выглядит очень здорово. И постепенно бельгийцы становятся середняком. Тем более ещё и Тедеско так и не нашёл общего языка с Куртуа. Состав довольно средне выглядит, на мой взгляд.

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И здесь я отдам предпочтение Италии. Она поймала кураж. И сентябрьские матчи должны вдохнуть в них уверенность, что можно выигрывать, если быть единым целым, командой. Поэтому здесь поставлю на Италию с форой (-1). Тут ещё и общая статистика встреч явно за итальянцев», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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