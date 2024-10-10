Италия — Бельгия: прогноз Виктора Гусева на матч дивизиона А Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Бельгия.

Ставка: победа Италии за 2.03.

«После двух туров Лиги наций Италия с шестью очками лидирует в группе, где по три набрали Франция и Бельгия, а Израиль очков не имеет. Итальянцы впервые сыграют дома, так как до этого французов (3:1) и израильтян (2:1) они победили на выезде. Команда Спаллетти слабо выглядела на Евро, где в 1/8 финала вполне закономерно проиграла Швейцарии, так как и в группе была непохожа на Италию лучших времён. Но Спаллетти не убрали, и он постепенно выправляет ситуацию.

Бельгия дома выиграла у Израиля (3:1), а потом уступила Франции (0:2) в гостях, где была непривычно неострой в атаке. Напомню, на Евро бельгийцы вылетели как раз от французов (0:1), но и там некогда мощное нападение подвело. За весь турнир была только одна победа — над Румынией.

У обеих команд есть травмированные игроки основного состава, но, не перечисляя всех, отметим две знаковые для них фигуры: Барелла и Де Брёйне. Впрочем, если итальянец к игре на Олимпийском стадионе в Риме не восстановится, то у бельгийца шансы есть.

Два гола, пропущенные Италией в двух турах Лиги наций, я бы назвал необязательными: французы забили ей на первой минуте, а израильтяне — на последней. При этом «Скуадра адзурра» хороша в атаке и не склонна проигрывать дома. В свою очередь, у команды другого нашего хорошего знакомого Тедеско есть проблемы и с обороной, и с атакой. Бельгия не очень сильно играет в гостях и попытается прежде всего сбить агрессивный настрой соперника. Есть вопросы и к психологическому климату в команде. Матч будет 25-м между двумя сборными. Италия побеждала 16 раз, Бельгия — четыре при четырёх ничьих. Последний раз бельгийцы были сильнее в товарищеском матче почти 10 лет назад, а после этого все три официальных выиграли итальянцы. При этом уже три года команды не встречались. Победа Италии», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».