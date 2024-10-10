Италия — Бельгия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций в Риме

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Италия — Бельгия.

Ставка: победа Италии 2:1 за 7.80.

«В 3-м туре Лиги наций встретятся Италия и Бельгия. Итальянцы очень уверенно начали турнир в сентябре, бельгийцы, в свою очередь, имеют явные проблемы, сейчас они ещё и будут не в оптимальном составе. Так что исход для меня очевиден.

Да, Италия провалила чемпионат Европы — 2024, не смогла защитить титул. Из группы она еле вышла, а потом ещё и проиграла Швейцарии – 0:2. Многие ругали команду Спаллетти, не хватало ей рвения, лидеров. Пассивный футбол многими использовался на этом ЧЕ, но у «лазурной армии» не хватило индивидуального опыта игроков, чтобы получать таким образом нужный результат.

Но вот в сентябре команда заиграла по-другому. Было видно, что она хотела исправиться за неудачный турнир летом. И ей это удалось. Сперва уверенно была переиграна Франция – 3:1. Действительно, доминирующий футбол был в исполнении подопечных Спаллетти, пусть и было ощущение, что французы равной борьбы не могли навязать. Ну а потом была ожидаемая победа над Израилем – 2:1.

Бельгийцы тоже не лучший футбол показали на Евро-2024. Причём были проблемы с реализацией у команды Тедеско, в отличие от Италии. Забивать не получалось достаточно «красным дьяволам». Итог – тяжёлый выход в плей-офф и сразу же вылет от Франции – 0:1. От французов бельгийцы потерпели неудачу и во 2-м туре Лиги наций – безальтернативные 0:2. А на старте турнира команда победила, пусть и это было очевидно – 3:1 с Израилем.

В целом я тут предвижу успех Италии. У Бельгии ещё и есть проблемы с составом – Куртуа уже отказался приезжать, но у него и так травма, Де Брёйне и Лукаку тоже решили не приезжать, пусть и явно на конфликт с тренером не указывали. Но понятно, что бельгийцы сейчас находятся не в лучшей форме.

Так что уверен тут в успехе Италии со счётом 2:1 с котировкой 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».