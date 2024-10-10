Италия — Бельгия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций

Известный белорусский тренер Людас Румбутис сделал прогноз на матч Лиги наций между сборными Бельгии и Италии.

Ставка: индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола за 2.00.

«Италия на удивление хорошо начала выступление в этом сезоне, одержав выездные победы над Францией и Израилем. В рамках Лиги наций Италия из шести последних встреч выиграла пять. В этой игре у итальянцев не выступит сразу несколько футболистов, но очень неплохо смотрятся Ретеги и Фраттези. Думаю, они могут сыграть результативно.

Бельгия сейчас в стадии перезагрузки, реконструкции команды. Есть хорошие исполнители, но никак не могут определиться с нападающим. После ухода Куртуа есть проблемы с вратарём. Линия обороны перестраивается. Поэтому не думаю, что Бельгия на что-то серьёзное может рассчитывать в этом матче», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».