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Италия — Бельгия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций

Италия — Бельгия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций
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Известный белорусский тренер Людас Румбутис сделал прогноз на матч Лиги наций между сборными Бельгии и Италии.

Ставка: индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола за 2.00.

«Италия на удивление хорошо начала выступление в этом сезоне, одержав выездные победы над Францией и Израилем. В рамках Лиги наций Италия из шести последних встреч выиграла пять. В этой игре у итальянцев не выступит сразу несколько футболистов, но очень неплохо смотрятся Ретеги и Фраттези. Думаю, они могут сыграть результативно.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бельгия сейчас в стадии перезагрузки, реконструкции команды. Есть хорошие исполнители, но никак не могут определиться с нападающим. После ухода Куртуа есть проблемы с вратарём. Линия обороны перестраивается. Поэтому не думаю, что Бельгия на что-то серьёзное может рассчитывать в этом матче», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».

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