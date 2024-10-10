Италия — Бельгия: ставка Эльвина Керимова на игру 3-го тура Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Бельгия.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«В 3-м туре Лиги наций в дивизионе А встретятся Италия и Бельгия. Команда Спаллетти стартовала в турнире с двух побед — над Израилем и Францией. Французов итальянцы обыграли в эффектном стиле, продемонстрировали реакцию, сыграли организованно, как команда, забили три мяча на выезде. Вообще, Италия стала первой командой, со времён сборной России и её победы в отборе на Евро-2000, когда она в 1999 году забила три в Париже французам и победила — это же сделала и «лазурная армия».

Мы увидели, как успешно перешёл Спаллетти на схему 3-5-2, это сработало. И итальянцы результативно играют, в состоянии создать проблемы сопернику. В общем, пока мы видим, что они обновляются. Об этом и сам тренер говорит, винит себя в неудаче на Евро-2024. Но также Лучано говорит, что всё может измениться. И мы видим, что пока всё меняется в лучшую сторону, пусть и на коротком отрезке временном.

Что касается сборной Бельгии, здесь много скандалов, проблем. Не вызваны в сборную Де Брёйне, Лукаку. Куртуа отказывается в неё возвращаться. Это всё ключевые игроки. Ну если без Куртуа сборная привыкла играть, пусть это и большой вратарь, выдающийся, то вот без Лукаку будет сложно, его в атаке коллективу невозможно никем заменить. Он для сборной величина значимая, как и Де Брёйне.

Нужно что-то делать Доменико Тедеско. Он говорил, что разговаривал по телефону с Лукаку. Однако пока их с Де Брёйне в сборной нет. В команде надеются, что они на чемпионате мира хотя бы сыграют. Но пока без них придётся играть. В сентябре Бельгия одержала победу над Израилем и уступила абсолютно по делу Франции. Набрала три очка в двух матчах.

На первых минутах с французами бельгийцы создали несколько моментов, их не реализовали. И хорошо даже работал прессинг. Но вот потом он перестал работать, уже французы играли намного лучше. В общем, по делу абсолютно победили «трёхцветные», около 25 ударов нанесли Бельгии. У неё же там в два или два с половиной раза меньше попыток было, совсем не угрожали подопечные Тедеско воротам соперника.

В общем, да, у Бельгии проблемы. Но я всё же в исход не стану лезть тут, потому что сборные собираются нечасто, всегда актуален вопрос сыгранности и состояния игроков. Все в разном состоянии приезжают в расположение сборных. Также есть ещё вопрос мотивации, какое отношение к Лиге наций у них. Это всё-таки непредсказуемый турнир.

Поэтому на исход я ставить не буду. Лучше возьму такое пари — количество голов два или три в матче с коэффициентом 1.98. Вот голы, я думаю, будут. Вряд ли их будет очень много, всё-таки по уровню сборные рядом друг с другом. Но голы должны быть, ничья, например, 1:1, или 2:0 победа одной из команд. Всё это может быть, посмотрим», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».