Израиль — Франция: прогноз и ставка Тимура Журавеля на игру Лиги наций 10 октября

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги наций Израиль — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.64.

«Франция в этой Лиге наций уже уступила Италии, а вот Израиль, уступив дважды, каждый раз забивал более сильным соперникам. Кстати, Израиль играет этот матч на нейтральном поле, но всегда забивает и пропускает.

Мне кажется, что от этого и надо плясать, так как сборная Израиля всегда умела играть вперёд. В этом плане напрашивается победа Франции через верх или Израиль забьёт.

Мне кажется, что Израиль всё же забьёт, а Франция, будучи фаворитом, должна выиграть, поэтому это уже верх. Сейчас французы не играют так сухо, как привык Дешам. В Лиге наций всё у Франции происходит гораздо легче, чем на больших турнирах, когда они буквально вытряхивают футбол из игры. В общем, от этого матча жду результативной игры», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».