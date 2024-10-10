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Израиль — Франция: прогноз и ставка Тимура Журавеля на игру Лиги наций 10 октября

Израиль — Франция: прогноз и ставка Тимура Журавеля на игру Лиги наций 10 октября
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги наций Израиль — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.64.

«Франция в этой Лиге наций уже уступила Италии, а вот Израиль, уступив дважды, каждый раз забивал более сильным соперникам. Кстати, Израиль играет этот матч на нейтральном поле, но всегда забивает и пропускает.

Мне кажется, что от этого и надо плясать, так как сборная Израиля всегда умела играть вперёд. В этом плане напрашивается победа Франции через верх или Израиль забьёт.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что Израиль всё же забьёт, а Франция, будучи фаворитом, должна выиграть, поэтому это уже верх. Сейчас французы не играют так сухо, как привык Дешам. В Лиге наций всё у Франции происходит гораздо легче, чем на больших турнирах, когда они буквально вытряхивают футбол из игры. В общем, от этого матча жду результативной игры», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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