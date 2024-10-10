Израиль — Франция: прогноз Виктора Гусева на игру дивизиона А Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Израиль — Франция.

Ставка: победа Франции 2:0 за 6.00.

«В группе, где с двумя победами лидирует Италия, а Франция и Бельгия набрали по три очка, Израиль пока имеет 0. Номинальные хозяева матча (а игра пройдёт в Будапеште) до того уступили и Италии, и Бельгии, правда, забив по мячу в каждом из этих матчей. Впрочем, бельгийцы поразили собственные ворота, а итальянцы получили этот гол на последних минутах уже при счёте 2:0 в свою пользу. Французы закономерно проиграли той же Италии (1:3), но взяли верх над Бельгией (2:0), не дав развернуться её атаке.

Повреждение Соломона из «Тоттенхэма», участие которого в матче пока под вопросом, ослабляет атаку израильтян, в составе которых есть и другие травмированные игроки основы. Но и у Франции нет Мбаппе, то ли «не набравшего форму», то ли конфликтующего с тренером. А Гризманн вообще попрощался со сборной. Пока травмирован защитник «Баварии» Юпамекано. При этом очень хорош вратарь «Милана» Меньян, который, видимо, теперь получит капитанскую повязку, и это дополнительная мотивация для голкипера. Кстати, именно Меньян обрушился с критикой на партнёров в раздевалке после игры с Италией. Хотя пропущенные тогда три мяча выбиваются из общей картины уверенной игры задней линии французов на Евро и «сухой» победы над Бельгией. Ну а возвращаясь к линии атаки, отмечу высокий уровень призванных под знамёна Баркола, Дембеле и других, включая Олисе, набравшего отличный бомбардирский ход в «Баварии».

Сборная Израиля за всю историю лишь однажды выиграла у Франции, на счету которой четыре победы при четырёх ничьих. Правда, последний раз команды встречались почти 20 лет назад. В двух отборочных матчах ЧМ-2006 были две ничьих. Турнирное положение сборной Израиля, как и невольное превращение её домашних матчей в игры на нейтральном поле, думается, делает бессмысленным возведение оборонительных редутов. Скорее, могу предположить настрой на ничем не скованную, активную, даже весёлую игру против гранда. Но при таких действиях неизбежен риск, а в контратаках Франция сильна даже без Мбаппе», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».