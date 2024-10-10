Израиль — Франция: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций в Будапеште

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Израиль — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-2) за 2.04.

«Израиль и Франция сыграют друг против друга в 3-м туре Лиги наций. Конечно, фаворит тут всем очевиден. Ещё и игра по понятным причинам будет проходить на нейтральном поле – это лишает израильтян одного из немногих преимуществ, которые у них могли бы быть.

Франция остаётся очень сильной командой в Европе. Это она доказала и на прошедшем Евро-2024, на котором смогла дойти до полуфинала. Да, может быть, зрелищности подопечные Дешама и не показали, но они уверенно проходили соперников, пока не встретились с Испанией, будущим победителем турнира.

В Лиге наций «трёхцветные» стартовали не лучшим образом — вчистую проиграли Италии (1:3). Да, там соперник был мотивирован после позорного вылета с Евро. Но всё же казалось, что на поле играют сборные разного уровня – так уступать французы не должны были. Частично они восстановили свою репутацию в следующем туре – 2:0 с Бельгией, там уже всё было вполне уверенно у команды.

В группе с тремя очками Франция пока идёт второй, отставая от лидирующей Италии на три очка, а также опережая бельгийцев по дополнительным параметрам. Понятно, что турнир ещё только стартует, особой важности побед для команд нет. Хотя вот Израиль с этим может не согласиться. Он уже идёт последним без набранных очков. Проиграв в предстоящих двух турах, команда точно не сможет финишировать в топ-2. С другой стороны, а были ли у неё хоть какие-то шансы на это?

Пока эта Лига наций предсказуемо проходит для Израиля – два безальтернативных поражения в двух турах. Хотя по разу топовым соперникам команда и смогла забить – 1:3 от Бельгии и 1:2 — от Италии. Если брать матчи до этого, то и там коллектив часто проигрывал, не попал на Евро.

В общем, тут всё предсказуемо. Израилю будет очень тяжело, он ещё и не дома играет. Правда, у Франции тоже есть свои трудности – Мбаппе не приехал из-за травмы, Гризманн и вовсе завершил карьеру в сборной. Но я не думаю, что отсутствие этих игроков сильно повлияет на результат сейчас. У команды Дешама в составе остаются футболисты мирового класса, которые могут взять игру на себя, тот же Дембеле.

Так что всё равно тут поставлю на победу Франции с форой (-2) мяча с котировкой 2.04», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».