Англия — Греция: прогноз Егора Титова на матч дивизиона B Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Греция в Лиге наций.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Как мы увидели, англичане умеют играть в весёлый футбол, создавать много моментов. После ухода Саутгейта многое меняется. Мне кажется, что футболисты вздохнуть смогли полной грудью. Наконец-то можно играть от себя, создавать, а не просто выполнять какие-то задания. Кейн нацелен на новые рекорды, молодёжь, которой немало, не тушуется. Посмотрим, какое решение будет по тренеру Карсли. Сложно пока оценивать его характеристики. Он просто пользуется тем, что ушёл очень жёсткий тренер. Но часто так бывает, что с таким специалистом команда чувствует себя прекрасно, начинает давать результат. И в таком случае менять его странно.

Греки постепенно тоже выбираются из ямы. Неплохо выглядели в отборе к Евро, но не повезло попасть в группу с Францией и Нидерландами. А сейчас ещё больше спрогрессировали. Причём команда играет интересно, агрессивно. Нельзя сказать, что греки сидят в обороне.

Поэтому жду от матча голов – «тотал больше 2.5». Англичане сильнее, но и греки способны забить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».