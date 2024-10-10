Англия — Греция: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги наций

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Греция.

Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.89.

«В последний раз эти сборные играли между собой в 2001 году в памятном отборочном турнире к чемпионату мира. Тот матч запомнился голом Дэвида Бекхэма, который и вывел Англию на чемпионат мира, а Греция через пару лет стала чемпионом Европы.

Тогда матч завершился со счётом 2:2, но сейчас по именам Англия явно превосходит нынешнюю Грецию. Ни в какое сравнение составы команд не идут, но на данный момент именно греки возглавляют турнирную таблицу. Однако оба своих матча и Греция, и Англия выиграли, только у греков разница забитых и пропущенных лучше. Но свои матчи англичане выиграли без проблем с 70-процентным владением мяча, а вот Греция действовала в излюбленном для себя стиле, пусть и наставник сборной уже не Рейхагель.

Греция продолжает быть мегаорганизованной и в домашнем матче с финнами владела мячом менее 50% времени. Учитывая, что матч пропустит Ионнидис, забивший три мяча в прошлых двух матчах, стоит от греков ждать закрытый и осторожный футбол.

Англия в этих особо не нужных матчах действует без напряга, играя вразвалочку. Нет сомнений, что Англия решит все свои задачи по выходу на крупный турнир, поэтому игроки пока не напрягаются. Думаю, что большого количества голевых моментов ждать не стоит, соответственно, и результативность высокой не будет.

Мне понравилась ставка на победу Англии при ТМ (3.5)», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».