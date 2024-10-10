Англия — Греция: ставка Романа Павлюченко на матч 3-го тура Лиги наций 10 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Греция.

Ставка: победа Англии и обе забьют за 3.20.

«Англия и Греция сойдутся в 3-м туре Лиги наций 10 октября. Сейчас это две лидирующие команды в группе. Причём по дополнительным параметрам греки даже идут выше – на первой строчке. Но в их паре я всё равно больше верю в успех «трёх львов».

Англия сделала определённые выводы после Евро-2024. Во-первых, ушел Саутгейт, пусть и сделал он это добровольно. Ему на замену временно пришёл Ли Карсли, наставник молодёжной сборной Англии. Но под его руководством поактивнее начала играть команда. На чемпионате Европы было много претензий к стилю игры «трёх львов», которые отдавали предпочтение результату, а не красоте игры. Очень пассивно выступали англичане, почти во всех матчах закрывались в своей штрафной. Против Испании в финале это не сработало – 1:2.

Но уже в Лиге наций лучше играл коллектив с точки зрения атакующих действий. Пусть и в обороне он проводил достаточно времени, некий баланс пока ищет тренерский штаб. Впрочем, за два тура и соперники у Англии были не такие уж сложные – Ирландия (2:0) и Финляндия (2:0). В общем-то, и с более крупным счётом их подопечные Карсли могли бы обыгрывать.

Греция как раз чуть лучше выступила в двух турах Лиги наций, забила на один гол больше. Она тоже добыла две «сухие» победы – 3:0 с Финляндией и 2:0 с Ирландией. Думаю, шансы у греков в группе хорошие, после Англии они явно рассчитывают занять второе место, а может, и за первую строчку поборются.

В отборе на Евро-2024 Греция сыграла не лучшим образом, но благодаря рейтингу в Лиге наций в стыковые матчи она попала. Сперва команда прошла Казахстан уверенно – 5:0. Но вот затем её остановила Грузия – 0:1.

В целом я бы не сбрасывал Грецию легко со счетов. Это крепкая сборная, способная доставить проблемы многим топовым командам. И если бы игра проходила у греков дома, то у англичан могли бы возникнуть проблемы. А так – всё равно верю в успех «трёх львов», которые будут принимать соперника на своём поле.

Но выберу такую ставку – победа Англии и обе забьют. Всё-таки команда Карсли пока не настолько уверенно выступает. Такой вариант оценивается в 3.20», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».